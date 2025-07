Street-Art in Blumberg: Zehntausende werden beim Festival erwartet

Street-Art in Blumberg

1 Auf der Festbühne wird auch dieses Jahr wieder ein Programm aus Kunst und Musik zu sehen sein. Foto: Hans Herrmann Die Blumberger Hauptstraße wird beim diesjährigen Street-Art-Festival zur Kunstmeile. Auch musikalisch soll am Wochenende einiges bis spät in den Abend geboten sein.







Beim großen Festival der Straßenmeiler, bei dem in der Innenstadt exklusive Kunstwerke auf dem Asphalt entstehen, wird die größte Blumberger Veranstaltung auch in diesem Jahr von einem Programm auf der Festbühne sowie dem Auftritt von Straßenkünstlern spektakulär begleitet. Das Rahmenprogramm der Straßenkünstler mit Zirkus, Gesang oder Hula-Hoop-Akrobatik hat es wieder in sich.