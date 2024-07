1 Beim beliebten Picknickkonzert des Street-Art-Festivals tritt die Band Black Forest Allstars auf, bestehend aus (von links) Volker Basler, Sebastian Schnitzer, Gregor Lange, Thomas Sausen, Sarah Rinklin, Martin Weber und Robert Tauscher. Foto: BlackForest Allstars

Ab kommendem Samstag, 13. Juli, ist wieder Street-Art-Festival in der Innenstadt. Am Abend tritt die Formation Black Forest Allstars auf.









Bunte Farben, verrückte Motive und staunende Besucher – all das gibt es beim Street-Art-Festival am kommenden Samstag und Sonntag zu erleben, wenn die Straßen Blumbergs selbst zur Attraktion werden. Alles, was dazu notwendig ist, ist ein bisschen Farbe, eine ordentliche Portion Fantasie und künstlerisches Geschick.