Die Stadt Blumberg verwandelt sich am 8. und 9. Juli in eine bunte Festmeile für Künstler, die ihre Kreativität in beeindruckender Street-Art ausleben. Neben den entstehenden Kunstwerken erwartet die Besucher auch ein Unterhaltungsprogramm.

Profi-Künstler aus aller Welt haben bereits ihr Kommen zum Blumberger Street-Art-Festival zugesagt. Auch bei den Amateuren haben sich inzwischen zahlreiche Teilnehmer angemeldet, darunter auch zwei Schulklassen. Die Teilnehmerliste ist auf der Webseite des Street-Art-Festivals einsehbar. Mit dabei sein werden auch die Street-Art- Künstler Mariano Bottoli und Milivoj Kostic „Kole“.

Mariano Bottoli Die Praxis und das Handwerkszeug der Malerei waren dem Italiener Mariano Bottoli von Kindheit an vertraut, und er begann sofort, nach dem Vorbild seines Vaters (Maler und Ausstatter zahlreicher Kirchen und Villen in Norditalien) öffentlich und großformatig zu malen. Von 1997 bis 2022 war er Lehrer für Zeichnung und Kunstgeschichte am Liceo Paolo Frisi in Monza, von 1986 bis 1992 Dozent für Kostüm und Modefigur am Marcello Dudovich Professional Institute in Mailand, danach von 1993 bis 1996 Dozent für Grafik und Werbeplanung am selben Institut.

Mariano Bottoli in seinem Element. Foto: Bottoli

Mitte der 1980er-Jahre gründete Bottoli zusammen mit dem Amerikaner Kurt Wenner die Gruppe „Nova Maniera“, eine in Italien bekannte Künstlergruppe, die sich mit der Schaffung von Werken „In Public on the Floor“ beschäftigte, dem Vorläufer der „Street Art“. In diesem Zusammenhang vertiefte er seine Studien der „Optischen Täuschungen“, insbesondere die „Zylindrischen Anamorphosen“, die er in großen Dimensionen mit Zylindern oder Kegelstümpfen realisierte.

Seine Kunst in italienischen Bauwerken

Anlässlich der Ausstellung über Giulio Romano in Mantua im Jahr 2019 empfing einer seiner verspiegelten Kegelstümpfe die Besucher im „Cortile d’Onore“ des Herzogspalastes.

Im Jahr 2022 wurde im Liceo Frisi in Monza der größte zylindrische Deckenanamorphismus Europas eingeweiht, der von Raffaels Schule von Athen inspiriert ist.

Im Liceo kann man auch die Dekoration der „Cisterna della Protezione Civile“ bewundern, ein großer Zylinder mit Themen, die dem Wissenschaftler Paolo Frisi gewidmet sind, in dem die Spiele der perspektivischen Wahrnehmung es erlauben, verformte Figuren auf einer gekrümmten Oberfläche als regelmäßige Körper zu interpretieren.

Arbeiten am antiken Gonzaga-Palast

Seit 2014 arbeitet Mariano Bottoli an der Wiederherstellung und Restaurierung des antiken Gonzaga-Palastes in Maderno sul Garda mit, wobei er sich der historischen Forschung widmet.

Milivoj Kostic „Kole“Milivoj Kostic „Kole“ ist der erste serbische 3D-Straßenmaler. Er wurde am 17. September 1971 in Valjevo (damals Jugoslawien) geboren.

Milivoj Kostic „Kole“ ist 3D-Straßenmaler. Foto: Kostic

Kostic absolvierte die Kunstakademie in Novi Sad in der Abteilung für bildende Künste und ist Mitglied der ULUS (Gesellschaft der bildenden Künstler Serbiens) und der USUS (Vereinigung der Comiczeichner Serbiens).

3D-Straßenkunst von Milivoj Kostic „Kole“ Foto: Kostic

Er hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Arbeiten in den Bereichen Bildende Kunst und Comic-Kunst sowie Haiku erhalten. Er lebt und arbeitet in Novi Sad in Serbien. Außerdem arbeitete er mit dem nationalen olympischen Komitee, dem 10M (Internationale Organisation für Migration) und vielen anderen Organisationen für Kultur und Kunst zusammen.

Das Street-Art-Festival

findet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, statt. Die Meile wird entlang der Hauptstraße verlaufen. Neben den beeindruckenden Straßenbildern von Street-Art-Profis aus der ganzen Welt und auch von Amateuren bietet das Festival noch mehr: Die Straßenkünstler werden die Besucher mit kleinen Shows unterhalten, auf der Bühne sorgen regionale Acts für jede Menge Kurzweil und beim Picknick-Konzert klingt der Samstagabend mit der Band „Phil it!“ aus.

Der Zwei-Tages-Bändel

kostet für Besucher ab 16 Jahren fünf Euro Eintritt.