Unterbrechung der Bahn nach Stuttgart Jetzt regt sich auch in Freudenstadt erster Widerstand

Wer in Zukunft mit der Bahn von Freudenstadt in die Stuttgarter Innenstadt fahren will, muss sich umstellen. Von 2025 an soll die direkte Verbindung zum Hauptbahnhof Stuttgart für mindestens sieben Jahre unterbrochen werden. Doch es regt sich Protest.