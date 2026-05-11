Strecke stundenlang gesperrt: Lastwagen kommt bei Villingen von der B33 ab – Kran muss anrücken

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am Montag über Stunden die B33 zwischen Villingen und Bad Dürrheim lahmgelegt. Grund war ein Lastwagen, der geborgen werden musste.
Die aufwendige Bergung eines verunglückten Lastwagens hat zu einer stundenlangen Sperrung der Bundesstraße zwischen Villingen und Bad Dürrheim gesorgt. Das tonnenschwere Gefährt war Angaben der Polizei zufolge gegen 10.30 Uhr von Villingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, als es kurz nach dem dortigen Parkplatz rechts in den Grünstreifen geriet und im Graben hängen blieb.