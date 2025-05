Strecke rund um Pforzheim: A8 am Wochenende gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

A8 am Wochenende gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

1 Am Wochenende wird die A8 rund um Pforzheim gesperrt. (Archivbild) Foto: dpa/Uli Deck Das Höchstspannungsnetz rund um Pforzheim wird erneuert. Da Leitungen über die vielbefahrene Autobahn führen, wird der Verkehr zeitweise gestoppt. Hinweisschilder weisen den (Um)weg.







Link kopiert



Wegen einer beidseitigen Sperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim in der Nacht auf Sonntag müssen Autofahrerinnen und -fahrer Umleitungen in Kauf nehmen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart werde planmäßig ab 22.00 Uhr am Samstag bis 6.00 Uhr morgens über die Stadt Pforzheim entlang der U7a und U9 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Süd geleitet, teilte der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW mit.