Stau auf B 462/B 27 Erst geht nichts mehr, dann kracht es bei Zimmern

Lag’s am Feierabendverkehr oder an den Reiserückkehrern? Dicken Stau gab es am Freitagnachmittag sowohl auf der A 81 als auch auf der B 462 zwischen Rottweil und Dunningen. Und dann knallte es auch noch.