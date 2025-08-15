Strecke kurzzeitig gesperrt: Jugendliche werfen bei Bühl ein Schild auf die Bahngleise

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die drei Jugendlichen sorgten für eine kurze Streckensperrung bei Bühl.
Drei Jugendliche haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um kurz nach Mitternacht im Bereich des Bahnhofs in Bühl mit Schildern einer Baustellenabsperrung herumhantiert. Sie begaben sich auch in die Gleise und warfen eine Warnbake über die Schallschutzwand auf die Schnellfahrstrecke der Rheintalbahn, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.