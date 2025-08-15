Strecke kurzzeitig gesperrt: Jugendliche werfen bei Bühl ein Schild auf die Bahngleise

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die drei Jugendlichen sorgten für eine kurze Streckensperrung bei Bühl.

Drei Jugendliche haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um kurz nach Mitternacht im Bereich des Bahnhofs in Bühl mit Schildern einer Baustellenabsperrung herumhantiert. Sie begaben sich auch in die Gleise und warfen eine Warnbake über die Schallschutzwand auf die Schnellfahrstrecke der Rheintalbahn, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Zeugen verständigten die Beamten und eine Streife aus Bühl konnte die drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Ukrainer an Erziehungsberechtigte übergeben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, heißt es weiter. Die Warnbake fanden die Polizisten neben den Gleisen. Die Strecke der Rheintalbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.