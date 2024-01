1 Die Kulturbahn kommt – oder auch nicht. Foto: Thomas Fritsch

Der Notfallfahrplan für die Kulturbahn lässt nichts Gutes erahnen. Unter anderem Pendler aus dem Kreis Calw sollten sich vor Fahrtantritt informieren, ob überhaupt ein Zug kommt.









Link kopiert



Noch ist unklar, ob die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) streiken darf. Nachdem die Deutsche Bahn am Montag mit einer einstweiligen Verfügung gescheitert war, die den Streik untersagen sollte, geht es an diesem Dienstag in die Berufung.