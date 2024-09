Bauarbeiten zwischen Albstadt und Herbertingen haben auch Auswirkungen auf Züge, die in Burladingen Halt machen.

Von Samstag, 28. September, bis einschließlich Donnerstag, 24. Oktober, finden im Raum Sigmaringen gebündelte Bauarbeiten statt, die einen Schienenersatzverkehr auf der Strecke Albstadt-Ebingen–Sigmaringen–Herbertingen auf der Zollern-Alb-Bahn 1 zur Folge haben.

Dadurch ergeben sich laut Pressemitteilung der SWEG auch Veränderungen für die Strecke Hechingen–Burladingen–Sigmaringen (Zollern-Alb-Bahn 2). Dort verkehren demnach montags bis freitags am frühen Morgen und am späten Abend Taxis zwischen Gammertingen und Sigmaringen. An den Wochenenden gibt es auf der Zollern-Alb-Bahn 2 einen Sonderfahrplan für die gesamte Strecke von Hechingen über Burladingen und Gammertingen nach Sigmaringen mit einem deutlich ausgeweiteten Fahrtenangebot.

SWEG bietet Info-Flyer

„Die Züge verkehren um eine Stunde zum Regelfahrplan versetzt und durchgehend bis Sigmaringen, wo direkter Anschluss an die Züge der Linie RE 55 von und nach Donaueschingen besteht. Damit können die Sperrung und der Schienenersatzverkehr zwischen Albstadt-Ebingen und Sigmaringen umfahren werden, gleichzeitig ergeben sich attraktive Möglichkeiten für Freizeitausflüge ins Laucherttal“, heißt es in der Mitteilung.

Die Züge des Freizeitexpress „Schwäbische Alb“, die normalerweise sonn- und feiertags zwischen Sigmaringen und Haidkapelle/Engstingen fahren, verkehren in der Zeit vom 29. September bis 20. Oktober nur zwischen Gammertingen und Haidkapelle/Engstingen.

Zur Information der Fahrgäste hat die SWEG Flyer mit dem Sonderfahrplan auf der Zollern-Alb-Bahn 2 herausgegeben, die kostenlos an den bekannten Stellen erhältlich sein werden. Die detaillierten Fahrpläne sind außerdem auf den Websites www.sweg.de/zollernalb, www.efa-bw.de und www.bahn.de verfügbar. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter 07471/18 06 11.