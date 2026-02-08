Strecke Aulendorf-Stuttgart: Hoffnung für Pendler im Zollernalbkreis

Die Deutsche Bahn plant ab 14. Juni eine Anpassung im Betriebskonzept, damit der RE 6 pünktlicher in Hechingen, Balingen und Albstadt ankommt. Was steckt dahinter?
Die Klagen von Bahnpendlern aus dem Zollernalbkreis über Verbindungen in Richtung Stuttgart sind bekannt. Nicht pünktlich, hohe Ausfallquote und im Berufsverkehr oftmals stark ausgelastet. Besonders betroffen ist der Regionalexpress 6, der zwischen Aulendorf und Stuttgart verkehrt, und den Zollernalbkreis ohne Umstieg an die Landeshauptstadt anbindet. Doch auch damit wird es nach Inbetriebnahme von Stuttgart 21 vorbei sein. In den neuen Tiefbahnhof werden aus sicherheitstechnischen und genehmigungsrechtlichen Gründen keine dieselbetriebenen Züge mehr einfahren dürfen. Heißt: Wer nach Stuttgart will, kommt um einen Umstieg in Tübingen nicht mehr herum. Zumindest solange, bis die Zollernalb-Bahn elektrifiziert ist, sprich das Projekt Ausbau Regionalstadtbahn abgeschlossen ist. Das wird voraussichtlich weit bis in die 2030er-Jahre dauern.