Was bringt der Juli? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon und Co. starten.

1. The Ex-Wife

Und sie lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende? Nicht alle Ehen haben so ein märchenhaftes Happy End. Zum Glück für Tasha, die jetzt mit Jack verheiratet ist und ein Kind mit ihm hat. Zum Ärger aber für Jen, die zuvor mit Jack verheiratet war und Tashas Leben zur Hölle macht. Der britische Vierteiler beruht auf dem Thriller „Die Vorgängerin“ der Bestsellerautorin Jess Ryder. Paramount+, 7. Juli

2. Then You Run

Und noch ein britischer Thriller: Ruth, Stink, Nessi und Tara, Teenager-Mädchen aus London, fliehen durch Europa – im Gepäck ein paar Kilo Heroin. Unterwegs be- kommen sie es nicht nur mit einem Gangsterboss zu tun, sondern auch mit einem Serienkiller. Der rasant-schwarzhumorige Roadmovie-Achtteiler basiert auf Zoran Drvenkars Roman „Du“. Sky, 7. Juli

3. Der König von Palma

Henning Baum in der zweiten Staffel von „Der König von Palma“ Foto: RTL+

Deutschlands Lieblingsinsel Mallorca im Jahr 1992: Der Auswanderer Matti Adler (Henning Baum) macht mit dem „Bieradler“ an der Playa de Palma das Geschäft seines Lebens, legt sich aber mit der Konkurrenz an. In der zweiten Staffel des Familiendramas gibt es einen prominenten Neuzugang: Heike Makatsch übernimmt die Rolle von Mattis Ehefrau Sylvie, die bisher von Sandra Borgmann gespielt wurde. RTL+, 11. Juli

4. The Company You Keep

Milo Ventimiglia („Gilmore Girls“, „This Is Us“) spielt einen professionellen Hochstapler, der sich in eine verdeckt ermittelnde CIA-Agentin verliebt. Eine Zeit lang gelingt es den beiden, ihren eigentlich Beruf geheim zu halten. Als die Wahrheit ans Licht kommt, wird alles aber noch komplizierter. Krimi, der auf einer südkoreanischen Serie beruht, und leider bereits nach einer Staffel abgesetzt wurde. Disney+, 12. Juli

5. Ganz oder gar nicht

Der britische Film „Ganz oder gar nicht“ war der Komödienhit des Jahres 1997 und erzählte sozialkritisch und wunderbar lakonisch von einer Gruppe arbeitsloser Männer in Sheffield, die zu Strippern werden. Nun verrät die gleichnamige Disney+-Serie, was aus diesen Männern geworden ist – und der Originalcast um Robert Carlyle („Trainspotting“) ist auch wieder dabei. Disney+, 12. Juli

6. Survival of the Thickest

Die Komikerin Michelle Buteau erzählt in dem Buch „Survival of the Thickest“ aus ihrem eigenen Leben und davon, wie es ist, als mehrgewichtige Frau nach einer Trennung in New York City einen Neuanfang zu wagen. Und genau davon handelt dann auch die Serie, die sie erfunden und produziert hat und in der sie die Hauptrolle spielt. Netflix, 13. Juli

7. Burn Down the House

Nach Serien, die auf anderen Serien, Filmen, Büchern und dem wahren Leben beruhen, ist „Burn down the House“ nun die Adaption einer japanischen Manga-Reihe. Vor 13 Jahren hat ihre Mutter die Schuld an einem großen Hausbrand auf sich genommen. Doch etwas stimmte damals nicht. Nun begibt sich Anzu (Mei Nagano) als Dienstmädchen verkleidet im Haus ihrer Stiefmutter auf einen Rachefeldzug. Netflix, 13. Juli

8. Der Sommer, als ich schön wurde

Im Sommer 2022 konnten sich auf die erste Staffel dieser Coming-of-Age-Romanze überraschenderweise nicht nur verliebte Teenager einigen, sondern auch die meisten TV-Kritiker. Nun erzählt Amazon Prime die Geschichte von Belly Conklin weiter, die sich inzwischen ein bisschen daran gewöhnt hat, dass sich ständig Jungs in sie verknallen. Amazon Prime, 14. Juli

9. School Spirits

Filme und Serien, die die Geschichten von Menschen erzählen, die nach ihrem Tod in einer Zwischenwelt stecken bleiben, stellen eine beliebte Unterabteilung des Mystery-Genres dar: von „Ghost“ bis „Dead like Me“, von „The Rising“ bis „Soul“. In „School Spirits“ geht es nun um die Schülerin Maddie (Peyton List), die versucht, an ihrer Highschool die Hintergründe über ihren eigenen gewaltsamen Tod herauszufinden. Paramount+, 21. Juli

10. Good Omens

Terry Pratchett und Neil Gaiman erzählen im Roman „Das gute Omen“ (1990) von dem Engel Erziraphael und dem Dämonen Crowley, die gemeinsam den bevorstehenden Weltuntergang verhindern wollen. Nachdem bereits vor vier Jahren die erste Staffel der Serienfassung mit Michael Sheen und David Tennant zu sehen war, folgt jetzt endlich die Fortsetzung. Amazon Prime, 20. Juli