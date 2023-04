41 Wie wäre es zum Beispiel mit „Citadel“, „Tender Hearts“, „Transatlantic“, „The Marvelous Mrs. Maisel“ oder „Wolf Pack“ (von links oben im Uhrzeigersinn): unsere Streamingserien-Empfehlungen im April. Foto: Prime Video (2), Sky, Netflix, Paramount+

Monster, Mobster und Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs: unsere Serienempfehlungen im April.









Was bringt der April? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Prime Video und Co. starten.

1. Beef

„Sich für normal halten, kann man nur, wenn man Wahnvorstellungen hat“, heißt es irgendwann in dieser schrillen US-Comedyserie. Aber Danny (Steven Yeun aus „Minari“) und Amy (Ali Wong aus „Always Be My Maybe“) sind garantiert nicht normal. In zehn Episoden erzählt „Beef“ die aberwitzige Geschichte der Eskalation eines Streits, dessen Auslöser ein harmloser Autounfall ist. Netflix, 3. April

2. Tender Hearts

In einer nicht allzu fernen Zukunft hat Mia (Friederike Kempter) von schlechten Erfahrungen mit echten Männern genug und lässt sich einen Roboterpartner ins Haus liefern. Während Freunde und Verwandte nicht verstehen, was sie an ihrem Lovedroid findet, entwickelt Mia tatsächlich Gefühle für ihn. Das Drehbuch zu der Comedyserie war schon längst fertig, als Maria Schraders eine ähnliche Geschichte erzählender Film „Ich bin dein Mensch“ erschienen ist. Sky, 6. April

3. Transatlantic

Die siebenteilige Miniserie, die auf Julie Orringers Roman „The Flight Portfolio“ beruht, erzählt die wahre Geschichte einer Hilfsorganisation, die Anfang der 1940er Jahre versucht, 2000 Geflüchtete aus dem besetzten Frankreich zu retten. In der internationalen Produktion sind Cory Michael Smith („Gotham“), Gillian Jacobs („Community“) und Lucas Englander („The Witcher“) in Hauptrollen zu sehen. Netflix, 7. April

4. A Town Called Malice

In dieser schrillen Sky-Eigenproduktion treffen Familiensaga und Krimi im 1980er-Jahre-Outfit aufeinander: Ein Gangster-Clan fühlt sich gezwungen, aus London zu flüchten, und findet ein neues Zuhause an der spanischen Costa de Sol. Neo-Western mit kuriosem Eighties-Soundtrack. Sky, 12. April

5. The Last Thing He Told Me

Eine Serie, die wegen des Hauptdarsteller-Duos große Hoffnungen weckt – dann aber doch etwas enttäuscht: Als ihr Mann Owen (Nikolaj Coster-Waldau aus „Game of Thrones“) plötzlich verschwindet, muss sich Hannah (Jennifer Garner) mit ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (Angourie Rice) zusammenraufen, während sie herauszufinden versucht, was mit ihrem Mann passiert ist. Nur für Fans von eher langatmig erzählten Thrillern geeignet. Apple TV+, 14. April

6. The Marvelous Mrs. Maisel

Die Serie, die so ziemlich das Lustigste und Schlauste war, was das Serien-Fernsehen in den vergangenen Jahren zu bieten hatte, geht leider zu Ende. Die fünfte Staffel erzählt das letzte Kapitel der Dramedyserie um die jüdische Hausfrau Midge Maisel (Rachel Brosnahan), die im New York der 1950er über Nacht zum Comedystar wird und sich dabei mit jedem und jeder anlegt. Prime Video, 14. April

7. Poker Face

In der Krimi-Sensation spielt Natasha Lyonne („Russian Doll“) eine Frau, die ein menschlicher Lügendetektor ist, auf der Flucht vor einem Casinoboss kreuz und quer durch die USA reist – und nebenher Morde klärt. Die originell erzählte Serie lebt auch von großartigen Gastauftritten etwa von Chloë Sevigny, Ellen Barkin oder Nick Nolte. Und allein die Tatsache, dass Simon Helberg (Howard aus „The Big Bang Theory“) hier einen FBI-Agenten spielen darf, macht „Poker Face“ besonders. Sky, 24. April

8. Wolf Pack

Sarah Michelle Gellar, die man immer noch vor allem als die Vampirjägerin aus „Buffy – Im Bann der Dämonen“ kennt, jagt wieder übernatürliche Kreaturen. Nun spielt sie eine Detektivin, die es mit Teenagern zu tun bekommt, die bei Vollmond herausfinden, dass sie Werwölfe sind. Paramount+, 25. April

9. Sam – ein Sachse

Es spricht sehr für Disney+, dass sich der Streamingdienst für seine erste selbst produzierte deutsche Serie die Geschichte Sam Njankouo Meffires ausgesucht hat, der der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands war. In „Sam – ein Sachse“ erlebt man mit, wie sich Sam beim verzweifelten Versuch, irgendwie doch dazuzugehören und eine Heimat zu finden, immer wieder auf neue Irrwege begibt. Disney+, 26. April

10. Citadel

Die Amazon-Studios haben bei den Russo-Brüdern („Avengers: Endgame“) schon im Jahr 2018 diese weltumfassende Actionserie bestellt, die verschiedene Ableger bekommen soll (ein indisches Spin-off ist schon in Vorbereitung) und die als eines der teueresten Serienprojekte aller Zeiten gilt. In den ersten sechs Episoden geht es um die Elite-Agenten (Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas), deren Erinnerungen nach der Vernichtung des Spionage-Netzwerks Citadel durch das Syndikat Manticore gelöscht wurden, die sich aber zusammentun, um eine Weltverschwörung aufzudecken. Prime Video, 28. April