Was bringt der August? Wir stellen die elf interessantesten TV-Serien vor, die bei Streamingdiensten wie Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. Elsbeth

Elsbeth Tascioni ist eine schrullige Anwältin aus Chicago, die nach New York gezogen ist, um dort die Polizei bei schwierigen Fällen zu beraten. Mit kindlicher Naivität und Begeisterungsfähigkeit erkundet sie nebenher Manhattan und wird wegen ihres gewöhnungsbedürftigen Kleidungsstils und ihrer unkonventionellen Fragen von Kriminellen konsequent unterschätzt. Der Ableger des Gerichtsdramas „The Good Wife“ bringt damit herrlich „Columbo“ oder „Unbreakable Kimmy Schmidt“ durcheinander. Und es macht großen Spaß, Carrie Preston dabei zuzusehen, wie sie als Elsbeth Tascioni überhebliche Schauspiellehrer oder Schönheitschirurginnen überführt. Sky, 6. August

2. Pørni

Bei Serien aus Skandinavien denkt man vor allem an düstere Mysterythriller wie „Die Brücke“, „Trapped“, „Lifjord“, „Kommissarin Lund“ oder „Kommissar Wallander“. Aber die Skandinavier können auch anders: Heldin dieser norwegischen Serie ist Pørni (Henriette Steenstrup), die bei der Kinderfürsorge arbeitet, sich aber auch allein um ihre zwei Töchter, ihren Neffen und ihren sich ziemlich pubertär aufführenden Vater kümmern muss. Netflix, 8. August

3. The Umbrella Academy 4

Die Serie „The Umbrella Academy“ um die schrille Superheldentruppe, die sich Gerard Way von My Chemical Romance ausgedacht hat, geht nach der vierten Staffel zu Ende. Luther, Diego, Allison und Co. haben nicht nur mit ihren eigenen psychischen Problemen zu kämpfen, sondern auch damit, dass die Wirklichkeit nicht so wirklich ist, wie sie bisher dachten. Netflix, 8. August

4. Fallen

Die US-Autorin Lauren Kate hat mit ihrer „Fallen“-Saga, die mal wieder neu und irgendwie anders Romanze und Fantasy vermengt, einen der größten Young-Adult-Hits der 2010er Jahre gelandet. Die Verfilmung von „Engelsnacht“, des ersten Bands der siebenteiligen Buchreihe, war im Jahr 2017 trotzdem nur mäßig erfolgreich. Jetzt gibt das Fernsehen der magischen Internatsgeschichte eine neue Chance, und macht daraus eine Serie. Sky, 12. August

5. Bad Monkey

Bill Lawrence steckt hinter so großartigen Serien wie „Scrubs“, „Ted Lasso“ oder „Shrinking“. In „Bad Monkey“ lässt er Vince Vaughn einen suspendierten Polizeiermittler spielen, der dazu verdonnert wird, in Südflorida Restaurants zu inspizieren. Apple TV+, 14. August

6. The Bear 3

Carmy, Sydney und Richie arbeiten unermüdlich daran, ihren Sandwich-Shop in Chicago in ein hochklassiges Restaurant zu verwandeln. Auch in den zehn Episoden der dritten Staffel dieser Serie, die Jeremy Allen White zum Star gemacht hat, wird der Alltag in der Küche immer ganz nah dran am Nervenzusammenbruch geschildert. Disney+, 14. August

7. Emily in Paris 4

Seit vier Jahren schon ist diese romantische Komödie unse Liebling-Guilty-Pleasure-Serie. Dass sie einem ein bisschen wie „Sex and the City“ in Frankreich vorkommt, könnte daran liegen, dass die Idee für beide Serien von Darren Star stammt. Damals wurde das Leben und Lieben in New York City grotesk beschönigt dargestellt, in „Emily in Paris“ erlebt man die gleichen absurden Entstellungen der Wirklichkeit mit Schauplatz Paris – und mit Lily Collins als Emily, die als Marketingfrau aus Chicago für jedes Frankreich-Klischee zu haben ist. Netflix, 15. August

8. Perfekt Verpasst

Stellen Sie sich vor, es gibt zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, sogar in der gleichen Kleinstadt wohnen, sich aber trotzdem nie begegnen: Diese Menschen sind Maria (Anke Engelke) und Ralf (Bastian Pastewka). Umgeben von Fritzi Haberlandt, Edin Hasanović, Lea Freund und vielen mehr, verpassen sie in dieser Comedyserie immer wieder die Chance sich endlich kennenzulernen. Prime Video, 15. August

9. Only Murders in the Building 4

In der vierten Staffel der Krimikomödie „Only Murders in the Building“ verschlägt es das kuriose True-Crime-Podcast-Trio Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) von New York nach Los Angeles: Ein Hollywood-Studio will ihre Story verfilmen – und natürlich gibt es auch wieder einen Todesfall. Gaststars sind diesmal neben Meryl Strip Eva Longoria, Zach Galifianakis oder Melissa McCarthy. Disney+, 27. August

10. Kaos

Da ist auf der einen Seite Zeut, der mächtigste aller Götter, der den Verdacht hat, dass das Ende seiner Regentschaft und damit das Ende der Welt naht. Und da sind auf der anderen Seite drei Menschen, die mystisch miteinander verbunden sind, und die vielleicht die Apokalypse verhindern können. In dieser schwarzhumorigen Neuinterpretation der griechischen Mythologie ist Jeff Goldblum als der griechische Göttervater zu sehen. Netflix, 29. August

11. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 2

Westeros gegen Mittelerde: Der Wettkampf der spektakulären Fantasy-Epen geht weiter. Nachdem im Juli das „Game of Thrones“-Prequel „House of the Dragon“ in die zweite Runde gegangen ist, wird nun in „Die Ringe der Macht“ die Vorgeschichte zu „Der Herr der Ringe“ weitererzählt. Die teuerste Serie aller Zeiten zeigt, wie Sauron im Zweiten Zeitalter mehr und mehr an Macht gewinnt. Prime Video, 29. August

Serienstarts im Überblick