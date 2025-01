Menschen in Deutschland streamen gerne deutsche Musik

1 Die Musikerin Ayliva wird in Deutschland sehr viel gestreamt. Foto: Carsten Koall/dpa

Musikstreaming wird immer beliebter. Hörer in Deutschland zeigen dabei klare musikalische Vorlieben. Und an Heiligabend gab es einen Streaming-Rekord.









Baden-Baden - Die Menschen in Deutschland streamen immer mehr Musik - und dabei besonders gerne zeitgemäße, deutschsprachige Acts. "Besonders gut kommen deutschsprachige Acts wie Ayliva, Luciano oder Nina Chuba an", hieß es zum Ergebnis einer Sonderauswertung von GfK Entertainment in Kooperation mit dem Bundesverband Musikindustrie (BVMI).