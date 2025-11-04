In der Serie «All's Fair» bei Disney+ spielt Kim Kardashian eine Scheidungsanwältin. Der dreimal geschiedene Reality-Star verrät, wer sie inspirierte und warum Mode in der Serie so wichtig ist.
London - Kim Kardashian ist es gewohnt, dass die Kameras überall auf sie gerichtet sind. In ihrer Reality-TV-Show lässt sie sich seit fast 20 Jahren im Alltag begleiten. Jetzt stand Kardashian für eine neue Serie vor der Kamera, in der sie nicht sich selbst darstellt. In "All's Fair" spielt sie die Hauptrolle als toughe Scheidungsanwältin. Die ersten drei Episoden sind ab sofort beim Streamingdienst Disney+ verfügbar.