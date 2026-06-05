Streaming-Tipp: Nur eine Affäre? JLo und Brett Goldstein in Office Romance

Netflix bringt eine Liebeskomödie heraus, deren Besetzung ein Erfolgsgarant ist - immerhin ist Superstar Jennifer Lopez dabei. Besonderen Anteil daran dürfte aber der zweite Hauptdarsteller haben.
Berlin - Was könnte da schiefgehen: Der aufstrebende Schauspieler Brett Goldstein hat sich selbst eine Hauptrolle geschaffen - und dazu die zweite Figur des Liebesfilms der Sängerin und Hollywood-Star Jennifer Lopez auf den Leib geschrieben. Sie spielt die toughe, bossige Diva, die eigentlich aber ganz anders sein kann und will. Er mimt den liebevollen und zu unrecht Unterschätzten - einen Gegenpart zu seiner bisher bekanntesten Rolle des Roy Kent in "Ted Lasso".