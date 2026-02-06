Mit 13 hat Bastian Pastewka den Film «Mord im Orient-Express» gesehen. Seitdem gehört sein Herz dem Krimi. Bei seinen Drehbuchautoren hat er ein Agatha-Christie-Ende bestellt. Und jetzt auch bekommen.
Berlin - Hochstapler Fabian (Bastian Pastewka) hat keine große Wahl, als er durch die Altstadt von Vilnius rennt. Ein schlecht gelaunter Killer schießt gerade hinter ihm her, da entdeckt Fabian vor einer Kirche seine Chance: Ein Hochzeitsfotograf lässt seine Ausrüstung unbewacht. Der charmante Gauner wechselt - wie so oft in seinem Leben - die Identität und begleitet eine hektische deutsche Hochzeitsgesellschaft auf ein abgelegenes Schlösschen.