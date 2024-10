Streaming: Nur kurzes Gastspiel von Jan Köppen bei Stefan-Raab-Show

1 Direkt nach seinem Debüt in Stefan Raabs neuer Streaming-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL+ gibt Jan Köppen die Gast-Moderation schon wieder ab. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Rolle des Spielleiters in der Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» rotiert weiter. Schon kommende Woche wird statt Jan Köppen ein neues Gesicht zu sehen sein.









Köln - Bäumchen, wechsel Dich: Schon direkt nach seinem Debüt in der neuen Streaming-Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" auf RTL+ gibt Jan Köppen die Gast-Moderation wieder ab. "Nächste Woche Mittwoch wird eine andere Prominente oder ein anderer Prominenter die Spiele moderieren", sagte ein RTL-Sprecher in Köln auf dpa-Anfrage. Der Name werde Anfang bis Mitte nächster Woche bekanntgegeben.