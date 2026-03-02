Streaming: Neues Album von Harry Styles - Netflix zeigt Konzert-Special

1 Harry Styles meldet sich mit Album, Tournee und Konzertfilm zurück. (Archivbild) Foto: Vianney Le Caer/AP/dpa Gute News für Fans von Harry Styles: Der Popstar bringt ein neues Album heraus, geht auf Welttournee und zudem ist ein Konzert-Special bei Netflix geplant.







Los Angeles - Für Fans von Harry Styles gibt es am Wochenende gleich zwei Highlights: am Freitag veröffentlicht der Brite sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", ab Sonntag präsentiert Netflix dann ein Konzert-Special. Nach Ankündigung des Streamingdienstes wird der Konzertmitschnitt "One Night in Manchester" am 6. März in englischen Manchester aufgezeichnet, wo Styles mit seinem vierten Studioalbum die erste Live-Performance geben wird.