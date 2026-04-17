Netflix kaufte jüngst die KI-Firma von Hollywood-Star Ben Affleck. Der Streaming-Marktführer hat damit große Pläne für die Produktion.
Los Gatos - Netflix geht davon aus, bei der Produktion von Filmen und Serien künftig mehr Künstliche Intelligenz einzusetzen. KI werde zwar nichts daran ändern, dass es großartige Künstler brauche, um großartige Kunst zu machen, sagte Co-Chef Ted Sarandos nach Vorlage frischer Quartalszahlen. Aber die Technologie könne diesen Künstlern bessere Werkzeuge bieten, um ihre Visionen zu verwirklichen.