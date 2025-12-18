Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin «Emily in Paris», beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Paris - Ah, la Dolce Vita! Traumhaftes italienisches Essen, ein charmanter Lover und eine pittoreske Kulisse: Für Emily Cooper scheint der Beginn ihrer Zeit in Rom in den neuen Folgen "Emily in Paris" - Scusa, in Rom natürlich - köstlich zu sein. Die sonst oft so verklemmte Perfektionistin kann in der nun bei Netflix verfügbaren Staffel endlich mal etwas loslassen und das Leben unbeschwert genießen.