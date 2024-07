Streaming: Erste deutsche Serie von AppleTV+ mit Makatsch kommt

1 Heike Makatsch ist eine von vielen prominenten Fernsehstars in der ersten deutschen Serie des Streamingdienstes AppleTV+, die Anfang Oktober startet. (Archivfoto) Foto: Christoph Soeder/dpa

Seit 2019 gibt es Apple TV+ schon, doch die erste deutsche Serie kommt jetzt erst: In «Where's Wanda?» spielt Heike Makatsch eine verzweifelte Mutter. Start soll am 2. Oktober sein.









Berlin - Am Tag vor der Deutschen Einheit feiert die erste deutschsprachige Serie des Streamingdienstes Apple TV+ ihre Premiere. Die sogenannte Dark Comedy mit Heike Makatsch (52) und Axel Stein (42) in den Hauptrollen hat den englischsprachigen Titel "Where's Wanda?". Start ist am 2. Oktober mit zwei Folgen. Bis 13. November kommt dann jeden Mittwoch eine neue der restlichen Folgen, die Ufa Fiction produziert hat.