Streaming-Dienst: Netflix bringt Hochkant-Clips in Smartphone-App

1 Nutzer der Netflix-App werden Clips im Hochformat zu sehen bekommen. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa Viele Netflix-Nutzer bekommen auf Plattformen wie TikTok Videoclips von Filmen und Serien des Streamingriesen im Hochkant-Format zu sehen. Jetzt schafft Netflix einen Bereich dafür in der eigenen App.







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Los Gatos - Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern. Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Großbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.