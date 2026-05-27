Die Serie zum Bestseller «Achtsam Morden» war ein Hit. Jetzt kehrt Tom Schilling als Mafia-Boss und Verlegenheitsmörder zurück - und muss sein «inneres Kind» in Schach halten. Was heißt das?
Berlin - Es ist schon eine Ansage. Monate vor dem Start der neuen Folgen von "Achtsam Morden" mit Tom Schilling als Mafia-Anwalt und Verlegenheitsmörder Björn Diemel kündigte Netflix schon eine dritte Staffel an. Die erste Staffel der schwarzhumorigen Krimi-Comedy-Serie wurde laut dem Streamingdienst nicht nur in Deutschland zum Publikumshit. Auch bei der nun zweiten Staffel (Start: 28. Mai) scheint Netflix vom Erfolg der Serie überzeugt zu sein.