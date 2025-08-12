Streaming-Ausblick: Alien: Earth - Science-Fiction-Kult geht in Serie

Vor über 40 Jahren lockte Ridley Scotts «Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt» Millionen Leute in die Kinos. Jetzt startet Disney+ eine Serie auf Basis des Science-Fiction-Klassikers.
London - Der schaurige Science-Fiction-Thriller "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" von Ridley Scott markierte 1979 den Beginn einer erfolgreichen Franchise-Welt. Dieser Kosmos umfasst inzwischen neun Kinofilme, wenn man die beiden "Alien vs. Predator"-Ableger mitzählt. Ganz zu schweigen von Videospielen, Comics, Romanen und Kurzfilmen.