Streamer „In Real Life“: Europa-Park lädt „Papaplatte“ zu Besuch ein

Gleich vier bekannte Streamer haben den Europa-Park besucht. Vom Freizeitpark in Rust eingeladen wurde „Papaplatte“ und der brachte drei seiner Twitch-Kollegen mit.
Rund drei Millionen Follower hat Kevin Teller, aka „Papaplatte“, auf der Streaming-Plattform Twitch. Immer wieder streamt er vor Tausenden Zuschauern – meist Zuhause. Doch ab und an kommt ein sogenannter „IRL-Stream“ online. Bei der Streaming-Kategorie „In Real Life“ (dt. im echten Leben) dokumentieren die Streamer eine bestimmte Aktion, beispielsweise den Besuch in einem Freizeitpark.