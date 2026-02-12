Strauchelnde Wirtschaft: Buy European? Berlin und Paris streiten vor EU-Gipfel

Europa muss wettbewerbsfähiger werden, da sind sich die EU-Chefs einig. Doch wie? Darüber wird heute bei einem Gipfeltreffen diskutiert. Deutschland und Frankreich ziehen dabei nicht an einem Strang.
Bilzen-Hoeselt - Können "Buy European"-Regeln für öffentliche Investitionen die europäische Wirtschaft retten? Das ist eine Frage, über die Bundeskanzler Friedrich Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU heute bei einem Gipfeltreffen (ab 9.30 Uhr) in Belgien diskutieren. Schon jetzt steht fest, dass die Meinungen zum "Kaufe-in-Europa-Prinzip" auseinandergehen - und sich mit Deutschland und Frankreich vor allem die größten Wirtschaftsmotoren der EU uneins sind in der Frage, ob europäische Produkte bei Ausgaben des Staates bevorzugt werden sollten.