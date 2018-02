Straubenhardt Windpark: Bürgerinitiative kämpft weiter

Die großen Bauteile für die letzte Anlage sollen in dieser Woche angeliefert werden, so Jürgen Scheurer, Pressesprecher des Bauherren Wircon/Wirsol. Bis Ende März sollen alle Anlagen am Netz sein – sofern es die Witterung zulasse. "April und Mai sind für den Rückbau der Baustelle vorgesehen", lässt Scheurer wissen. Dieser umfasse neben dem Abbau von Lagerstätten und Abtransport von Baumaschinen auch den Rückbau verbreiterter Wege und nicht zuletzt Aufforstungsmaßnahmen.

Der Windpark Straubenhardt sieht seiner Fertigstellung entgegen. Dennoch lassen die Projektgegner von der Bürgerinitiative (BI) Gegenwind Straubenhardt nicht locker – jetzt erst recht nicht. "Wir haben die Chance auf Wieder-Abbau", steht auf dem Flyer des Vereins. Der Vorsitzende Heinz Hummel, Stellvertreter Jürgen Falkenberg und Mitstreiter Ingo Zerrer fechten einen Kampf, bei dem es mittlerweile juristisch um mehr geht als das Vorhaben in Straubenhardt. Rund 350 Mitglieder gehören dem Verein an, einige hätten ihn aus Frustration über die fehlenden Erfolge verlassen, etwa gleich viele seien dazugestoßen – jetzt, da der Windpark sicht- und hörbar sei in ihrer Umgebung.

Momentan befindet sich die BI in Warteposition, juristische Verfahren sind noch in der Schwebe. Im Dezember 2016 hatte das Landratsamt Enzkreis die Baugenehmigung für den Park erteilt. Diese sei aber rechtlich nicht bestandskräftig, solange die Widerspruchsverfahren liefen, betont die BI. Deshalb versuchen die Gegner, die Verfahren möglichst lange offen zu halten. "Sonst hätten wir keine Chance mehr, etwas zu ändern", erklärt Zerrer.