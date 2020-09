Straubenhardt Pendler brauchen Geduld und gute Nerven

Was für Kopfschütteln gesorgt hat, nämlich die gleichzeitige Komplettsperrung beider Straßenzugänge Richtung Langenalb, hat einen einfachen Grund, wie der Straubenhardter Bauamtsleiter Johannes Kohle erklärt: Der Kreisverkehr selbst wird in der ersten Bauphase komplett saniert.

"Er ist in die Jahre gekommen", so Kohle, "durch die hohe Fahrzeugfrequenz und vor allem durch Lkw." Außerdem, erklärt Kohle weiter, werden im Bereich des Kreisels Abwasserrohre verlegt, die ein Aufbrechen der Asphaltdecke und Ausbaggern von Gräben notwendig machen. Mithilfe dieses Abwasserkanals soll das südlich des Hube-Kreisels liegende Gewerbegebiet Dorben einen neuen Anschluss zur Entwässerung zur Langenalber Straße hin, also nördlich des Kreisels, erhalten.