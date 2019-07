Straubenhardt Nach Happiness Festival: Kollektiv kämpft weiter gegen Sexismus

Yanik Hilser (21), Daniel Nobs (24) und Carolin Birner (22) führten auf dem "Happiness"-Festival zu einem typisch festivalartig aufgestellten Zeltrondell mit Pavillon und Klapptisch in der Mitte. Darauf und darunter jede Menge Dosenbier. So weit, so normal. Doch unter dem Dach des Pavillons schien es irgendwie anders zu brodeln als anderswo. Die drei gehören zum ehemals anonymen Kollektiv "79x0911", von dem jetzt zumindest drei der zehn Mitglieder an die Öffentlichkeit gegangen sind. Jedenfalls teilweise – denn fotografiert werden wollten sie nicht.

Im Mai waren sie mit einem offenen Brief an den Veranstalter des "Happiness"-Festivals getreten, um ihn davon zu überzeugen, den Rapper "Gzuz" noch kurzfristig aus dem Programm zu nehmen. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass dieser im vergangenen Jahr eine Frau auf einem anderen Festival sexuell belästigt hat. Als sie daraufhin nur zögerlich eine Antwort bekamen, ist das Kollektiv noch offensiver geworden und hat im Internet eine Petition gestartet, die allerdings bis kurz vor dem Festival nur etwa 100 der rund 11.000 "Happiness"-Gäste unterschrieben hatten. Am Ende trat "Gzuz" trotzdem auf.

"Das war natürlich eine hochgesteckte Forderung", erklärt Hilser, "wir wissen, dass das unwahrscheinlich war." Man hatte aber zumindest gehofft, mit den Festival-Machern ins Gespräch zu kommen und unter den Festival-Gängern einen Diskurs anzuregen. Zumindest Letzteres sei ihnen gelungen. "Wir wurden von Leuten zu dem Thema angesprochen, die nicht wussten, dass wir hinter dem Kollektiv stecken", berichtet die 22-jährige Birner. Sogar mit "Gzuz"-Fans seien sie ins Gespräch gekommen, die "zunächst ein offenes Ohr" gehabt hätten.