Straubenhardt Meinung der Bürger ist gefragt

Straubenhardt-Feldrennach. Bürgermeister Helge Vieweg stellte die Agenda 2019 der Gemeinde vor, und an acht Thementischen hatten die Anwesenden anschließend Gelegenheit, sich zu informieren und ihre Meinung dazu zu sagen. Größtes Projekt ist der Neubau des zentralen Feuerwehrhauses, das in nachhaltiger Bauweise nach dem Cradle-to-Cradle Konzept erstellt werden soll. Für dieses Projekt will die Gemeinde in den kommenden beiden Jahren rund sieben Millionen Euro ausgeben.

Bürgermeister Vieweg betonte, man werde den Nachweis führen, dass dieses Bauprinzip nicht teurer sei als herkömmliche Bauweise. Aktuell beobachtete Preissteigerungsraten seien der starken Baukonjunktur geschuldet. Michael Braungart von der Universität Lüneburg erläutere das Cradle-to-Cradle (C2C) Designkonzept, das auf alle Lebensbereiche angewendet werden könnte. Während es beim ökologischen Bauen darum geht, möglichst wenige umweltschädliche Stoffe zu verwenden, geht der Cradle- to-Cradle Ansatz viel weiter. Es sollen nicht weniger oder andere Schadstoffe verbaut werden, sondern gar keine. Das Produkt muss unter dem Gesichtspunkt völlig neu erfunden werden. Es reicht nicht, wie am Bespiel Fahrzeugbremsen, das schädliche Asbest zu verbannen und dafür mit Antimonsulfid einen noch giftigeren Stoff einzusetzen. Beim neuen Feuerwehrhaus sollten alle verwendeten Rohstoffe wieder verwendbar sein, wenn die Lebensdauer des Bauwerks erreicht ist, das Gebäude wäre eine Materialbank. Braungart illustrierte seinen Vortrag mit recht sarkastischen Aussagen. So behauptete er, wenn man auf dem Empfang nicht billigen Sekt, sondern Champagner trinken würde, täte man etwas für die Umwelt, denn Champagnerbläschen seien viel kleiner und würden so weniger Kohlendioxid freisetzen. Außerdem solle man anstelle von Hefezopf Austern servieren. Auf diese Weise könnte man eine Menge Mikroplastik aus dem Meer fischen.

Räte und Mitarbeiter beantworten Fragen