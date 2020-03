Straubenhardt Masern: Eltern müssen Impfnachweis vorlegen

Die Eltern werden gebeten, zur Anmeldung eine Geburtsurkunde, Blatt drei "Grundschulempfehlung" und Blatt vier "Formular für die Anmeldung" der Grundschulempfehlung sowie das ausgefüllte Anmeldeformular mitzubringen. Das Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzgesetz) trat am 1. März 2020 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist, unter anderem Schulkinder wirksam vor Masern zu schützen. Nach Paragraf 20, Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben Schüler seit dem 1. März vor der Teilnahme am Unterricht einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausreichend gegen Masern geimpft oder immun sind.