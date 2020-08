Straubenhardt Lastwagen-Diebe im Ausland festgenommen

Straubenhardt/Prag - In der Nacht zum Samstag wurde in ein Unternehmen in Straubenhardt eingebrochen und vom Betriebsgelände gleich drei Lastwagen gestohlen. Die dringend Tatverdächtigen konnten wenige Stunden später südlich von Prag festgenommen werden, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.