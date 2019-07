Straubenhardt Kritik an Rapper trübt Vorfreude aufs Happiness Festival

Eine ähnliche Vorgehensweise fordert die anonyme Gruppe jetzt auch von Happiness-Veranstalter Benjamin Stieler – und zwar noch bevor "Gzuz" auftritt. Denn dieser soll gleich am ersten Festival-Tag, Freitag in einer Woche, in Schwann auf der Bühne stehen. In dem Brief fordert die Gruppe, dem Rapper keine Bühne zu bieten und stattdessen ein "klares Statement gegen Sexismus" zu setzen. Das Happiness-Festival, auf dem sich die anonyme Gruppe aus verschiedenen Freundeskreisen laut eigenen Angaben im vergangenen Jahr kennengelernt habe, habe ihnen "immer vermittelt, dass sich hier jeder wohlfühlen kann und für Diskriminierung jeglicher Form kein Platz ist". Diesen Wohlfühlfaktor sehen "79x0911" nun aber in Gefahr, wenn Künstlern mit solchen Verfehlungen "eine Plattform geboten wird". Nach dem Vorfall im vergangenen Jahr hätten sich die "splash!"-Veranstalter dazu entschlossen, den Künstler nicht erneut einzuladen.

Die junge Frau vom "splash!-Festival" hatte den Vorfall übrigens zur Anzeige gebracht, woraufhin der Rapper laut übereinstimmender Medienberichte wegen sexueller Belästigung verurteilt wurde.

Nicht der erste Kontakt, den "Gzuz" mit der deutschen Justiz hatte. Inzwischen sei der 31-jährige Hamburger in 13 Fällen vorbestraft, heißt es bei Wikipedia. Unter anderem hätte Klauß wegen eines Überfalls auf ein Handy-Geschäft bis 2013 eine mehr als dreijährige Haftstrafe verbüßen müssen. Zuletzt hatte "Gzuz" mit einem Video auf dem sozialen Netzwerk Instagram für negative Schlagzeilen gesorgt. Darin ist zu sehen, wie der Hamburger Rapper einen Schwan ohrfeigt. Die Tierschutzorganisation "PETA" brachte die Tierquälerei zur Anzeige.

Stieler zeigte sich auf Nachfrage "hin- und hergerissen", wie er nun mit den Vorwürfen umgehen solle. Der Happiness-Veranstalter beschäftige sich bereits seit etwa vier Wochen mit der Thematik – so lange ist der offene Brief etwa publik – bislang jedoch ohne Ergebnis. Stieler erklärte weiter, dass er und sein Team künftig besser prüfen wollen, welche Künstler eingeladen werden und welche nicht. Für die kommenden Jahre sei man sensibilisiert.

Ob "Gzuz" am Freitag in einer Woche also in Schwann auf der Bühne stehen wird, ist ungewiss. Für den möglicherweise frei werdenden Platz könnte sich die Gruppe "79x0911" eine weibliche Künstlerin vorstellen.

Konkret benennen sie in dem offenen Brief die Rapperinnen "Haszcara", "Ebow", "KeKe" und "Sookee". Angst vor der Reaktion des Rappers sei indes nicht der Grund gewesen anonym zu bleiben. "Wir sind der Meinung, dass unsere Namen und Personen hier keine Rolle spielen sollen, sondern einzig und allein unsere Kritik."