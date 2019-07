Straubenhardt Jugendliche begehen mehr Straftaten

In Straubenhardt gab es 2018 140 Verkehrsunfälle, davon 80 innerorts. Bei 34 Unfällen wurden Personen verletzt. Ausgesprochene Unfallschwerpunkte seien nicht auszumachen, sagt Stephan. Die Hauptursache seien Vorfahrtsverletzungen. Bei zehn Prozent der Unfälle waren auch Radfahrer beteiligt. Und in 43 Fällen begingen die Unfallverursacher Unfallflucht. In 14 Fällen konnte der Täter jedoch ermittelt werden