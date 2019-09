Straubenhardt Gemeinde sucht Wohnraum für Flüchtlinge

"Bei der Anschlussunterbringung handelt es sich um eine Verteilung, die sich am Einwohnerschlüssel orientiert", erklärt Kraus. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Je mehr Einwohner eine Stadt oder Gemeinde hat, desto mehr Flüchtlinge können ihr zugeteilt werden. Bei der Verteilung auf die Gemeinden werden auch jene Geflüchteten berücksichtigt, die im selben Ort in einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises untergebracht sind. Diese Anzahl an Flüchtlingen würde der Gemeinde in voller Höhe angerechnet. Nach Angaben des Kreisamtsleiters erfolge die Zuweisung nur nach Absprache mit den Gemeinden. Die Unterbringung selbst sei dann Aufgabe der Verwaltungen.

Bislang hat die Gemeinde Straubenhardt 119 Flüchtlinge aufgenommen. Für die elf Personen, die nun hinzukommen, würde jedoch weiterer Wohnraum benötigt. "Wir haben schon die eine oder andere Idee für die Unterbringung", erklärt Straubenhardts Bürgermeister Helge Viehweg. Trotzdem habe die Verwaltung einen öffentlichen Aufruf gestartet, um weitere Möglichkeiten zu erhalten. Sobald alle Optionen auf dem Tisch lägen, würden die Verantwortlichen die Notwendigkeiten und Umstände jeder einzelnen Person betrachten, um eine gute Lösung zu finden.

Mietvertragspartner wäre dabei stets die Gemeinde. In einem zweiten Schritt stellt die Verwaltung den Flüchtlingen dann den von ihr angemieteten Wohnraum gegen Kostenübernahme zur Verfügung. In dem öffentlichen Aufruf heißt es wörtlich: "Infolgedessen steht die Gemeinde für die Mieterpflichten ein." Interessierte Vermieter können sich unter der Telefonnummer 07082/94 86 14 oder der E-Mail-Adresse jasmin.becht@straubenhardt.de mit Jasmin Becht von der Gemeindeverwaltung in Verbindung setzen.

Historisches "Schiff" noch nicht benötigt

Auch die Stadt Neuenbürg muss bis Ende des Jahres vier weitere Flüchtlinge aufnehmen. "Das stellt uns vor keine größeren Probleme", berichtet Neuenbürgs Hauptamtsleiter Fabian Bader. "Wir haben noch Wohnraum zur Verfügung, den wir nutzen können." Zumeist seien es nun Einzelpersonen, die kommen. Diese verteile die Stadtverwaltung dann auf mehrere Standorte. "Wir haben in diesem Zusammenhang auch Wohnraum gekauft", so Bader weiter.

Das historische "Schiff" in der Wildbader Straße, das kürzlich ebenfalls für eine solche Option erworben wurde, werde für die Unterbringung der vier Flüchtlinge aber noch nicht benötigt. Der Stadt Neuenbürg wurden bislang 100 geflüchtete Personen vom Landratsamt zugeteilt.