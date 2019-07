Straubenhardt "Feine Sahne Fischfilet" fällt beim "Happiness" aus

Es ist das erste Mal, dass beim "Happiness"-Festival eine der großen, gesetzen Bands oder Künstler absagen. Doch irgendwann ist eben immer das erste Mal: Die mecklenburgische Punkband "Feine Sahne Fischfilet" wird am kommenden Wochenende nicht auf der Bühne in Schwann stehen. Das teilten Band und Veranstalter am späten Montagabend via Facebook mit. Eigentlich war deren Auftritt für Freitagabend vorgesehen.

"Die Enttäuschung ist natürlich schon groß", erklärt "Happiness"-Veranstalter Benjamin Stieler, "aber letztlich, wenn jemand krank ist, ist er halt krank" – da könne man nichts machen. Trotzdem schmerzt die Absage, weil "Feine Sahne Fischfilet" nicht zu ersetzen sei, so der Veranstalter weiter. "Wir haben aber alles gegeben, um eine großartige Alternative zu finden", berichtet Stieler. Anstelle der mecklenburgischen Punkband wird nun die Berliner Indie-Rock-Band "Von Wegen Lisbeth" den Freitagabend-Slot zwischen 21.05 Uhr und 22.20 Uhr besetzen.

Anfang Juli hatte sich "Feine Sahne Fischfilet"-Bandmitglied und Gitarrist Christoph Sell bei einem Fahrradunfall den Arm gebrochen. Da dieser immer noch im Gips liegt, ist es dem Musiker nicht möglich, zu spielen. Nachdem die Band bereits Auftritte in Dresden, Berlin und Hamburg absagen musste, ist es nun auch beim "Happiness"-Festival so gekommen.