Straubenhardt Familien äußern Unmut über Schulbusse

"Wir fahren in diesem Gebiet seit 90 Jahren Linienbus", berichtet Viktoria Müller, Geschäftsführerin des gleichnamigen Busunternehmens. Als Ende vergangenen Jahres ein neues Linienbussystem eingeführt worden sei und sich Omnibusunternehmen bei einer EU-weiten Ausschreibung erneut um den Linienverkehr im westlichen Enzkreis bemühen mussten, habe die Firma Müller vor der Wahl gestanden, auf dieses Geschäft zu verzichten und langjähriges Personal abzubauen oder aber mitzubieten und Kapazitäten aufzustocken. "Wir haben uns für Letzteres entschieden", erklärt die Geschäftsführerin.

Weil durch die Umstrukturierung das System "aufgebläht" worden sei, habe die Firma Müller bislang 20 neue Mitarbeiter eingestellt und 13 neue Fahrzeuge angeschafft. "Im Zuge dieser Neukonzeption wurde auch der Schulbusverkehr neu geregelt", sagt Müller. "Bislang war es so, dass jede Schule in jedem Ort ihren eigenen Bus hatte, der nur auf die Schüler gewartet hat." Um Geld zu sparen, habe man nun aber versucht, die Schulbusse in den bestehenden Linienverkehr zu integrieren. "Diese lieb gewonnene Struktur ist jetzt einfach passé", so die Busunternehmerin.

Müller unterstreicht, dass genügend Personal und Fahrzeuge vorhanden seien, um die Linien zu bedienen. Sie sieht das Problem aber woanders: "Wir kommen aus Pforzheim durch viele Staus häufig nicht richtig raus. Ein Bus, der vom Start nicht pünktlich losfahren kann, kann niemals pünktlich an der Endhaltestelle ankommen." Die Goldstadt sei nicht sonderlich Linienverkehr-freundlich gestaltet, moniert Müller. "Da gibt es kaum Busspuren."

Zusätzlich habe man das Problem, dass die Fahrpläne relativ starr seien, deren Änderung immer eine Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfordere: "Busfahrpläne sind so konzipiert, als könnten Busse innerorts überall 50 Kilometer pro Stunde fahren, das ist aber längst nicht überall gegeben", berichtet die Busunternehmerin. Manche Routen änderten sich unter dem Jahr in Tempo-30-Zonen, wie jüngst in Pforzheim und Birkenfeld, andere Straßen seien zum Teil so zugeparkt, dass der Bus warten müsse.

"Zu Beginn der Umstrukturierung im vergangenen Jahr kam erschwerend die Umleitung durch die Sperrung der Ortsdurchfahrt Schwann hinzu", klagt Müller. "Laut Fahrplan liegt die reine Fahrzeit über die Ortsdurchfahrt bei ein bis zwei Minuten. Dank Umfahrung durch das Wohngebiet, wo wir mit unseren zwölf Meter langen Fahrzeugen häufig warten mussten, haben wir im günstigsten Fall zehn Minuten gebraucht." In ungünstigeren Fällen jedoch sogar bis zu einer halben Stunde.

Diese zusätzliche Strecke und Fahrzeit habe der Fahrplan gar nicht abbilden können. Von fünf neuen Linien des Busunternehmens hätten derzeit vier über Schwann geführt. Bei Verspätungen rufe die Schule beim Busunternehmen an und frage nach, was los sei. Dann frage Müller beim Busfahrer nach und verfolge über die GPS-Daten, wo sich der Bus befinde. Falls ein Busfahrer ausfiele, seien Viktoria Müller, ihr Vater Hartin oder ihr Bruder Rafael gefordert. "Wir müssen jeden Euro, den wir mit dem Linienverkehr verdienen, hart erarbeiten", erklärt Müller. "Es kann daher nicht in unserem Interesse liegen, dass die Fahrgäste unzufrieden sind. Mir gefällt dieser Grundtenor nicht, dass uns eine gewisse Vorsätzlichkeit unterstellt wird."

Axel Hofsäß, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Pforzheim-Enzkreis (VPE), dessen Unternehmen für die Planung der Fahrpläne zuständig ist, stützt die Aussagen Müllers – auch wenn er von Verspätungen in Straubenhardt bislang nichts gewusst hat: "Als der westliche Enzkreis neu überplant worden ist, ist die Familie Müller in Straubenhardt gleich mit einer großen Baustelle gestartet. Da ein Fahrplan für ein Jahr ausgelegt ist, kann man nicht auf jede vorübergehende Baustelle reagieren." Wenn aber ein Unternehmen beispielsweise durch Staus auf einer Route häufig in Verzug komme, so passe der VPE das an.

"Ganz massive Probleme" in Pforzheim

"Im Moment haben wir ganz massive Probleme im Pforzheimer Stadtverkehr, was damit zusammenhängt, dass die Autobahn 8 oft gesperrt wird und der Verkehr dann durch das Stadtgebiet fließt", so Hofsäß.

Das passiere etwa drei bis vier Mal in einer Woche. Dann liege der ÖPNV komplett lahm. Durch anstehende Fahrbahnerweiterungen auf dieser Autobahn rechnet der Geschäftsführer des VPE künftig sogar noch mit einer Verstärkung der Problematik.

Straubenhardts Bürgermeister Helge Viehweg war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Am heutigen Abend wird er sich wohl den Fragen der aufgebrachten Eltern stellen müssen.