Straubenhardt Einbrecher verwüsten Vereinsräume

Umso größer der Schock am Montagmorgen, als man feststellte, dass das Vereinsheim in der Nacht von Einbrechern heimgesucht wurde. Dabei entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich, denn sämtliche verschlossenen Türen wurden gewaltsam aufgebrochen. Garage, Schuppen, Ballräume, Wirtschaftsraum und Büro wurden verwüstet. Schließlich erbeuteten die Eindringlinge laut Pressemitteilung der Polizei Schokoriegel und einen Rucksack mit hochwertigem Werkzeug im Wert von rund 1500 Euro. Was darüber hinaus alles gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest.