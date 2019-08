Straubenhardt Brief bringt Mann ins Gefängnis

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am 4. August. Die 46-Jährige wollte Wasser aus dem Brunnen holen, als der ihr unbekannte Mann schreiend auf sie zukam. Die Frau wollte eine Eskalation vermeiden, ging nach Hause und zeigte den Vorfall an.

Auch der Wüterich meldete den Vorfall den Behörden. In einem Brief an den Präsidenten des Landeskriminalamtes beschuldigte er die 46-Jährige, das Trinkwasser der Gemeinde vergiften zu wollen. Dabei setzte er sich allerdings selbst in die Nesseln. Über die Absendeadresse machten die Beamten den Mann ausfindig. Da er wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.