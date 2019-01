Straubenhardt Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kurz nach 14 Uhr fuhr die 78-Jährige in Ottenhausen Richtung Arnbach. Am Ortsausgang kam ihr in dem Anstieg ein Lastwagen entgegen, dessen Anhänger auf der Fahrt bergab unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem ungeladenen Anhänger zusammen. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.

22 000 Euro Sachschaden

Die 78-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug erlitt mit rund 12 000 Euro einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Am Lastwagen-Anhänger entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Bei dem Unfall lief an den Fahrzeugen Öl aus. Deshalb war die Straße bis circa 17 Uhr gesperrt.