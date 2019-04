Straubenhardt Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall auf L 565

Ein 69-jähriger Autofahrer war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr in Richtung Albtal unterwegs und in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden, 50-jährigen Frau zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Der 69-jährige Unfallverusacher erlag in der Nacht auf Donnerstag in der Klinik seinen schweren Verletzungen.