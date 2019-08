Straubenhardt 27 Weißstörche beziehen Quartier in Pfinzweiler

"Doch jetzt sieht man Störche immer öfter", weiß Silke Schweitzer vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Im Jahr 2015 hat sie noch die Entstehung des Naturschutzgebietes "Pfinzquellen" in Straubenhardt begleitet und verzeichnete damals nur einen einzigen Weißstorch. Dass sich deren Population seit etwa zehn Jahren so gut erholt hat, liegt nach Schweitzers Einschätzung an den Bruthilfen und dem Erhalt von Feuchtwiesen.