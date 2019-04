Straubenhardt 25.000-Euro-Anstrich für den Karlsruher SC

"Zu Beginn haben die Autos noch gehupt", erinnert sich Stefan Hofmeister. "Das machen sie auch jetzt noch, wenn der KSC gewinnt", ergänzt seine Frau. Und als der Krämermarkt in Feldrennach war, hätten die Gäste vom Parkplatz zum Markt alle am Haus vorbeilaufen müssen. "Das war wirklich interessant", berichtet der IT-Techniker, "alle haben kurz gestoppt und sich das Haus angesehen." Am Anfang habe man jedoch ein wenig Bedenken gehabt, weil es im Nachbarort einen VfB Stuttgart Fanklub gibt, den man nicht provozieren wollte. Bisher hat Familie Hofmeister aber keine schlechten Erfahrungen gemacht.

KSC-Tattoos schmücken beide Unterarme

Inzwischen gibt es kaum noch einen Fanartikel, den die KSC-Anhängerin nicht hat. Von Socken über Bettwäsche und Kleidung, der Handyhülle bis hin zu Tassen. Doch die beiden verrücktesten Fan-Beweise trägt sie an ihren Unterarmen: Rechts hat sie das KSC-Logo in einer Taschenuhr tätowiert, links einen KSC-Schriftzug. Ihre Leidenschaft zum KSC habe die 36-Jährige durch ihre Schwester entdeckt. "Sie war großer Sean Dundee-Fan", berichtet die gebürtige Rheinstettenerin. Daher sei sie häufig zum Training der Karlsruher gefahren, wo Sylvia Hofmeister sie begleitet hätte. Nur habe bei ihrer Schwester irgendwann die Begeisterung nachgelassen, während sie bei Sylvia Hofmeister erst richtig entfacht sei.

Ihr Mann Stefan ist da gemäßigter. Der gebürtige Karlsruher hat den KSC zwar auch schon immer gerne spielen sehen, doch seine Leidenschaft sind eher die Motorräder. Trotzdem schauen die beiden die Spiele stets gemeinsam. Praktisch: Stefan Hofmeisters Arbeitgeber ist Sponsor beim Karlsruher SC. "Die haben eine eigene VIP-Tribüne, wo wir auch schon waren", berichtet der 44-Jährige, "das war toll."

Auch auf die beiden Kinder habe die Leidenschaft schon ein wenig abgefärbt, freut sich Sylvia Hofmeister: "Unser neunjähriger Sohn kann das KSC-Lied auswendig." Zwar sei die 13-jährige Tochter nicht ganz so fußballbegeistert, doch auch sie wolle nach den Spielen wissen, ob der KSC gewonnen habe.

Aktuell steht der Karlsruher Sport-Club auf Rang zwei der dritten Fußball-Liga und kann den direkten Aufstieg schaffen. Ob die mentale Unterstützung aus Feldrennach hilft, bleibt bis zum Saisonende abzuwarten. Egal wie es ausgeht – der Anstrich bleibt, weiß Sylvia Hofmeister. "Wir wollten einfach nur das schönste Haus am Ortseingang", erklärt sie schmunzelnd, " so strahlt unser Haus auch bei schlechtem Wetter." Zwar liegt Schönheit immer im Auge des Betrachters. Aber das auffälligste Haus am Ort ist den Hofmeisters gewiss.