„Strategische Planung“: Wie der Europa-Park und die Gemeinde Rust gemeinsam wachsen wollen

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden im Jahr 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern nach. Kai-Achim Klare will seinen Ort für die Zukunft sicher aufstellen.
„Es wird kein Jahr der Banddurchschneidungen“, sagt Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare. Mit diesem Satz verdeutlicht er: Viele Großprojekte sind in der Europa-Park-Gemeinde inzwischen abgeschlossen. „Wir haben das Rathaus saniert, das alte Rathaus saniert, haben die Schulmensa neu gebaut, haben die Halle neu gebaut, haben Wohnraum geschaffen und Straßen saniert.“ Mit anderen Worten: Die Infrastruktur wurde auf Vordermann gebracht und auch im sozialen Bereich sieht Klare seine Gemeinde gut aufgestellt. Denn für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung habe man bereits alle Voraussetzungen geschaffen.