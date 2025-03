Strategiewechsel in Südasien: Allianz verkauft Joint Venture in Indien für 2,6 Milliarden

1 Die Allianz-Zentrale in München. Der Dax-Konzern hat Pläne in Indien. (Foto: Illustration) Foto: Sven Hoppe/dpa

Das einstige Armenhaus Indien ist auf dem Weg zur nächsten Großmacht, mit dem entsprechenden wirtschaftlichen Potenzial. Das bringt Deutschlands größten Versicherer ins Nachdenken.









München - Die Allianz hat Pläne in Indien: Der Münchner Versicherungskonzern verkauft für gut 2,6 Milliarden Euro seinen Anteil an zwei bisher mit der indischen Bajaj-Gruppe betriebenen Gemeinschaftsunternehmen. Doch soll das nicht den Rückzug vom Subkontinent bedeuten. Sobald die Milliarden auf den Geschäftskonten der Allianz eingegangen sind, will der Dax-Konzern deren Verwendung für die Umsetzung der strategischen Ambitionen des Unternehmens prüfen, wie es in der Mitteilung hieß.