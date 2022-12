1 Handel, Gastronomie und Bewohner sollen zusammenarbeiten um mehr Menschen nach Lahr zu locken. Foto: Baublies

Lahr - Internethandel, Corona-Pandemie und Energiekrise – für die Lahrer Innenstadt sieht es derzeit nicht sehr gut aus. Leerstände häufen sich und Verwaltung, Einwohner, Gastronomie und Einzelhandel stehen vor immer größeren Herausforderungen.

Um sich diesen zu stellen und Konzepte für die Zukunft der Innenstadt zu entwickeln, hatte CDU-Bundestagsabgeordneter Yannick Bury am Freitag zu einem Austausch "Strukturwandel in Lahr – Herausforderungen und Blick in die Zukunft" eingeladen.

Stadt soll Menschen aus dem Umland anlocken

Die schwierige Lage der Innenstadt war bei dem Gespräch unstrittig. Michael Schmiederer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, betrachtete die Anforderungen aber optimistisch. "Jede Innenstadt hat einen eigenen Charakter", erklärte er. Es würde generell zwei Herausforderungen geben: Jede Innenstadt sollte ein Zentrum für die Bewohner sein und auch Menschen aus dem Umland anlocken und zum Einkaufen, Kaffeetrinken oder Essen gehen einladen.

Daher seien für Lahr viele neue Aktionen und Konzepte nötig, um die Innenstadt auch in Zukunft mit Leben zu füllen. Neben Schmiederer und Bury nahmen auch Martin Feger, Inhaber des Hotels "Grüner Baum" in Burgheim und Vorsitzender der Dehoga in Lahr, Peter Spindler, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands in Südbaden, die CDU-Gemeinderäte Ilona Rompel, Rudolf Dörfler und Harald Günther sowie Oberbürgermeister Markus Ibert teil.

Bewohner miteinbeziehen

"Die Stadt kann nicht jede gesellschaftliche Entwicklung auffangen", erklärte Markus Ibert. Alle Beteiligten müssten einen langfristigen Blick haben. Daher sollten alle, die an einer lebendigen Stadt Interesse hätten, einen gemeinsamen Rahmen schaffen – für Handel, Gastronomie und Bewohner. Die Chrysanthema sei ein gutes Beispiel dafür, da waren sich alle einig. Die Innenstadt müsste, wie auch im Fall der Blumenschau, als "Gesamtkunstwerk" betrachtet werden, so Ibert.

Ilona Rompel mahnte, dass man auch die Bewohner in der Stadtmitte mit ins Boot nehmen müsse. "Die Stadtmitte ist nicht nur durch den Einzelhandel attraktiv." Gerade Eigentümer von Immobilien müssten bereit sein, sich einzubringen.

Ein wichtiger Teil für die Zukunft sei Lahrs Wochenmarkt. Alle waren sich einig, dass mit dem Markt und passenden weiteren Angeboten der Aufenthaltscharakter der Innenstadt ausgebaut werden müsste. Marktplatz, Marktstraße, Urteilsplatz und Rathausplatz müssten mehr als nur Einkaufsmöglichkeiten bieten. Die Herausforderungen für die Innenstadt – so das Fazit – seien nur zu bewältigen, wenn Lahr auf sich verändernde Strukturen und die Gewohnheiten der Menschen in der gesamten Region reagiere.

Schließungen in Lahrs Innenstadt

In der Innenstadt kam es zuletzt vermehrt zu Schließungen. Erst Mitte November kündigte die Modekette Cecil an, ihr Geschäft in Lahr zu schließen. Vor einem Jahr hatte die Stadtverwaltung 38 Leerstände gezählt – Anlass war eine Klausurtagung von Verwaltung und Gemeinderat mit dem Ziel, die Innenstadt zu stärken. Die Zahl der Leerstände dürfte seitdem nicht gesunken sein.