Strasser-Areal in Balingen: Zukunft der Plaza – ein Jahr voller Diskussionen

Kaum ein Thema wurde so emotional und ausführlich behandelt wie die künftige Nutzung des Strasser-Areals an der Eyach. Wir fassen zusammen, was geschehen ist.
Das Strasser-Areal – auch bekannt als Plaza – war während der Gartenschau ein beliebter und belebter Standort, den die Balinger in Herz geschlossen haben. Nach der Gartenschau wurde dann überlegt, was man aus dem Gelände machen könnte. Aus dieser Überlegung entwickelte sich ein Kapitel, das die Balinger über das gesamte laufende Jahr in Atem gehalten hat und auch noch weiter beschäftigen wird. Wir nutzen den Sommer, um einmal in einer Art Chronik auf die gesamte Thematik zu blicken und den Sachverhalt gebündelt wiederzugeben.