Strasser-Areal in Balingen

1 Das Strasser-Areal in Balingen: Was geschieht mit dem Filetgrundstück? Foto: Eyckeler Die Stadtverwaltung hat den Technischen Ausschuss über das weitere Vorgehen beim Strasser-Areal informiert. Erneut brandete eine emotionale Debatte auf.







Wie immer, wenn das Thema Strasser-Areal im Gemeinderat oder in Ausschüssen auf der Tagesordnung steht, ist eine emotionale Debatte garantiert – so auch im Technischen Ausschuss am Mittwochabend. Dort wurde das weitere Vorgehen besprochen.